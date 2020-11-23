Прогноз на матч «Краснодар» – «Севилья»

Букмекерские котировки на игру:

Победа «Краснодара» оценивается коэффициентом 5,55.

На ничью можно поставить за 4,2.

Победа «Севильи» – 1,65.

Другие ставки:

«Краснодар» с форой +1 котируется за 1,83.

На то, что в матче будет забито не менее трех голов, есть коэффициент 1,7.

Если «Краснодар» получит больше желтых карточек, сыграет коэффициент 1,94.

На гол Лукаса Окампоса можно поставить за 2,4.

Мнение главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева: «Завтра многое будет решаться в плане перспектив прохождения дальше в Лиге чемпионов. Мы не строим планов на три матча, идем от игры к игре. Завтра самый важный матч для нас».

Тренер «Севильи» Хулен Лопетеги тревожится: «Я жду очень тяжелый матч. У «Краснодара» в составе снова появились игроки, которые восстанавливались до этого. Из-за болезней или других причин завтра не будет наших сильнейших игроков, но мы ничего не сделаем. С теми футболистами, которые у нас есть, будем показывать себя на высшем уровне».