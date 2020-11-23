Ибрагимович первым в возрасте 38+ забил не менее десяти голов за сезон в топ-5 в XXI веке

В первых восьми турах Серии А у Златана Ибрагимовича десять голов за «Милан».

Столько в XXI веке за сезон еще не удавалось забить никому из настолько возрастных футболистов в топ-5 лигах. В октябре Ибрагимовичу исполнилось 39 лет.