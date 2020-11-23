Златан Ибрагимович
Серия А
Футбол
Милан
Ибрагимович первым в возрасте 38+ забил не менее десяти голов за сезон в топ-5 в XXI веке
23 ноября, 14:29
В первых восьми турах Серии А у Златана Ибрагимовича десять голов за «Милан».
Столько в XXI веке за сезон еще не удавалось забить никому из настолько возрастных футболистов в топ-5 лигах. В октябре Ибрагимовичу исполнилось 39 лет.
Также Ибрагимович – самый возрастной игрок в Серии А с десятью голами за первых восемь матчей. В сезоне-1942/43 подобное удалось Сильвио Пиоле, и было ему на тот момент 29 лет.
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