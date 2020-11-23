Милан
Серия А
Футбол
Златан Ибрагимович
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#Милан #Футбол #Златан Ибрагимович #Серия А

Из последних 20 матчей в Серии А «Милан» выиграл 15 и не проиграл ни разу

23 ноября, 10:51

«Милан» выиграл 3:1 у «Наполи» в восьмом туре чемпионата Италии.

Матч завершен
Наполи
Неаполь
Мертенс 63
1:3
Матч завершен
Милан
Милан
Ибрагимович 20
Ибрагимович 54
Хеуге 90
  • «Милан» идет первым в Серии А с 20 очками.
  • Лучший бомбардир в чемпионате – игрок «Милана» Златан Ибрагимович (десять голов).
  • В Серии А «Милан» последний раз проигрывал в марте. После рестарта прошлого сезона клуб идет без поражений.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Герой сезона
Секрет Златана в 39 лет – личный физиотерапевт. Он называет Златана идиотом за лишние пробежки и гоняет в бассейн
Златан победил коронавирус. И вернулся с дублем в миланском дерби
Игрок «Шэмрока» поменялся со Златаном майками ради сына – тот просто обожает его
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