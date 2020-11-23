Милан
Серия А
Футбол
Златан Ибрагимович
Из последних 20 матчей в Серии А «Милан» выиграл 15 и не проиграл ни разу
23 ноября, 10:51
«Милан» выиграл 3:1 у «Наполи» в восьмом туре чемпионата Италии.
- «Милан» идет первым в Серии А с 20 очками.
- Лучший бомбардир в чемпионате – игрок «Милана» Златан Ибрагимович (десять голов).
- В Серии А «Милан» последний раз проигрывал в марте. После рестарта прошлого сезона клуб идет без поражений.
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