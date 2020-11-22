«Шальке» не побеждает в Бундеслиге десять месяцев. Разница мячей в сезоне – 5:24

Победа «Майнца» над «Фрайбургом» (3:1) опустила «Шальке» на последнее место в Бундеслиге. «Шальке» в этом туре проиграл «Вольфсбургу».

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За восемь матчей сезона «Шальке» забил пять голов и пропустил 24. Три очка получились из трех ничейных результатов.

Последняя победа «Шальке» в Бундеслиге была 17 января. Тогда клуб обыграл «Боруссию» М со счетом 2:0. За это время сменился тренер: должность Дэвида Вагнера занял Мануэль Баум.

В ноябре 2020-го «Шальке» выиграл игру Кубка Германии с командой «Швайнфюрт» (4:1). Еще побеждал в товарищеских матчах.

Марк Ут – лучший бомбардир «Шальке» в этом сезоне. Он забил два гола.