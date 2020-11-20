Шамиль Тарпищев руководит ФТР с 1999 года. Его переизбрали на четырехлетний срок

Шамиль Тарпищев, которому сейчас 72 года – заслуженный тренер СССР и РСФСР. Он – член Международного олимпийского комитетаи Олимпийского комитета России. С 1999 года Тарпищев работает главной Федерации тенниса России.

Сейчас Тарпищев переизбран на новый срок – на четыре года. Подробности:

Кандидатура Тарпищева была единственной. Его выбрали во время отчетно-выборной конференции.

На этой конференции также избрались избрались 11 вице-президентов ФТР, генеральный секретарь, члены правления и ревизионной комиссии Федерации.

Сам Тарпищев прокомментировал свое назначение так: «Проголосовали все за, единогласно».