Шамиль Тарпищев

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Теннис
Шамиль Тарпищев руководит ФТР с 1999 года. Его переизбрали на четырехлетний срок
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Ельцин + теннис = культовая любовь. Он играл сам, подсадил политиков, знал всех молодых, развил индустрию в России
#Борис Ельцин
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