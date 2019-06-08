Реал
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Эдер Милитан
Лука Йович
Эден Азар
Родриго
Трансферы «Реала» – рекордные за последние десять лет. Тогда пришли Роналду, Кака и Бензема
08 июня 2019, 12:21
Трансферное окно только открылось, а «Реал» уже потратил больше 250 миллионов евро. Клубу не хватило всего 3,5 миллиона, чтобы побить свой трансферный рекорд.
- Сезон 2019/20: €255 млн. Трансферы: Азар (100), Йович (60), Милитан (50) и Родриго (45).
- Сезон 2009/10: €258,5 млн. Трансферы: Роналду (94), Кака (67), Бензема (35), Алонсо (34,5), Альбиоль (15), Негредо (5), Гранеро (4), Арбелоа (4).
Трансферная кампания в сезоне 2009/10 – рекордная для «Реала». Тем не менее Лигу чемпионов клуб выиграл лишь спустя четыре года – в 2014 году.
Рекорд трансферной выплаты за одного игрока пока тоже не побит: по информации Transfermarkt, Гарет Бэйл в сезоне 13/14 стоил на один миллион евро больше, чем Эден Азар: €101 млн.
Статистика новичков «Реала» в национальных чемпионатах:
- Эден Азар («Челси»), левый вингер: 37 матчей, 16 голов, 15 ассистов.
- Лука Йович («Айнтрахт»), центрфорвард: 32 матча, 17 голов, 6 ассистов.
- Эдер Милитан («Порту»), центральный защитник: 29 матчей, 2.1 отбор за матч, 2.2 перехвата за матч.
- Родриго («Сантос»), левый вингер: 35 матчей, 8 голов, 3 ассиста.
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