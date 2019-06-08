Трансферы «Реала» – рекордные за последние десять лет. Тогда пришли Роналду, Кака и Бензема

Трансферное окно только открылось, а «Реал» уже потратил больше 250 миллионов евро. Клубу не хватило всего 3,5 миллиона, чтобы побить свой трансферный рекорд.

Сезон 2019/20: €255 млн. Трансферы: Азар (100), Йович (60), Милитан (50) и Родриго (45).

Сезон 2009/10: €258,5 млн. Трансферы: Роналду (94), Кака (67), Бензема (35), Алонсо (34,5), Альбиоль (15), Негредо (5), Гранеро (4), Арбелоа (4).

Трансферная кампания в сезоне 2009/10 – рекордная для «Реала». Тем не менее Лигу чемпионов клуб выиграл лишь спустя четыре года – в 2014 году.

Рекорд трансферной выплаты за одного игрока пока тоже не побит: по информации Transfermarkt, Гарет Бэйл в сезоне 13/14 стоил на один миллион евро больше, чем Эден Азар: €101 млн.

Статистика новичков «Реала» в национальных чемпионатах: