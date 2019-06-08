Реал
Примера
Эдер Милитан
Лука Йович
Эден Азар
Родриго
Поделиться:
Комментарии:
0
#Реал #Примера #Лука Йович #Эден Азар #Родриго #Эдер Милитан

Трансферы «Реала» – рекордные за последние десять лет. Тогда пришли Роналду, Кака и Бензема

08 июня 2019, 12:21

Трансферное окно только открылось, а «Реал» уже потратил больше 250 миллионов евро. Клубу не хватило всего 3,5 миллиона, чтобы побить свой трансферный рекорд.

  • Сезон 2019/20: €255 млн. Трансферы: Азар (100), Йович (60), Милитан (50) и Родриго (45).
  • Сезон 2009/10: €258,5 млн. Трансферы: Роналду (94), Кака (67), Бензема (35), Алонсо (34,5), Альбиоль (15), Негредо (5), Гранеро (4), Арбелоа (4).

Трансферная кампания в сезоне 2009/10 – рекордная для «Реала». Тем не менее Лигу чемпионов клуб выиграл лишь спустя четыре года – в 2014 году.

Рекорд трансферной выплаты за одного игрока пока тоже не побит: по информации Transfermarkt, Гарет Бэйл в сезоне 13/14 стоил на один миллион евро больше, чем Эден Азар: €101 млн. 

Статистика новичков «Реала» в национальных чемпионатах:

  • Эден Азар («Челси»), левый вингер: 37 матчей, 16 голов, 15 ассистов.
  • Лука Йович («Айнтрахт»), центрфорвард: 32 матча, 17 голов, 6 ассистов.
  • Эдер Милитан («Порту»), центральный защитник: 29 матчей, 2.1 отбор за матч, 2.2 перехвата за матч.
  • Родриго («Сантос»), левый вингер: 35 матчей, 8 голов, 3 ассиста.
Автор:
Денис Лапшин
Еще по теме
«Реал» – главный вызов в жизни Азара
9 месяцев без работы. Чем занимался Зидан от «Реала» до «Реала»
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Реал
#Примера
#Лука Йович
#Эден Азар
#Родриго
#Эдер Милитан