Эдер Милитан

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Футбол
Трансферы «Реала» – рекордные за последние десять лет. Тогда пришли Роналду, Кака и Бензема
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Футбол
«Реал» купил у «Порту» защитника Милитана за 50 миллионов евро
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