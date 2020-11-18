Юрий Жирков
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#Юрий Жирков #Футбол #Россия #Лига наций

Жирков сыграет 100-й матч за сборную России

18 ноября, 21:22

Юрий Жирков попал в стартовый состав сборной России на матч с Сербией в последнем туре Лиги наций. Он в 100-й раз сыграет за национальную команду.

  • Жиркову 37 лет. В сборной он дебютировал в 21-летнем возрасте в товарищеском матче против Италии. Игра состоялась в 2005 году, Россия проиграла 0:2.
  • 50-м для него стал товарищеский матч против Уругвая в 2012-м.
  • На счету Жиркова два гола за сборную – оба в товарищеских играх (марокканцам в 2014-м и французам в 2016-м).
  • В сборной России Жирков играл на двух чемпионатах Европы и двух чемпионатах мира. Он – бронзовый призер Евро-2008 и четвертьфиналист ЧМ-2018.
  • Жирков – участник Кубка конфедераций-2017.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Очень актуально
На 100 игр Жиркова влияет один непонятный матч России. ФИФА его не признает, но игрокам – учитывает
Первый матч Жиркова в сборной – в специальной черно-белой форме. Девять игроков того вечера станут чемпионами мира
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