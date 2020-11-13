Кобе Брайант
баскетбол
Forbes показал рейтинг самых богатых мертвых знаменитостей. Кобе Брайант занял шестое место
13 ноября, 19:11
Forbes публикует этот рейтинг каждый год. Там анализируются доходы знаменитостей уже после их смерти. Майкл Джексон – лидер рейтинга в 2020-м. Наследники заработали по правам на его творчество 48 миллионов долларов.
Так выглядит первая пятерка:
- Майкл Джексон (музыкант) – 48 миллионов
- Доктор Сьюз (детский писатель) – 33
- Чарльз Шульц (художник) – 32,5
- Арнольд Палмер (гольфист) – 25
- Элвис Пресли (музыкант) – 23
Шестое место занял бывший баскетболист Кобе Брайант (20 миллионов). Он погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолета.
Forbes пишет, что Nike потом распродавал товары под его именем. Фанаты Брайанта покупали его автобиографию, которая разошлась на 300 тысяч экземпляров.
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