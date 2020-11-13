Forbes показал рейтинг самых богатых мертвых знаменитостей. Кобе Брайант занял шестое место

Forbes публикует этот рейтинг каждый год. Там анализируются доходы знаменитостей уже после их смерти. Майкл Джексон – лидер рейтинга в 2020-м. Наследники заработали по правам на его творчество 48 миллионов долларов.

Так выглядит первая пятерка:

Майкл Джексон (музыкант) – 48 миллионов Доктор Сьюз (детский писатель) – 33 Чарльз Шульц (художник) – 32,5 Арнольд Палмер (гольфист) – 25 Элвис Пресли (музыкант) – 23

Шестое место занял бывший баскетболист Кобе Брайант (20 миллионов). Он погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолета.

Forbes пишет, что Nike потом распродавал товары под его именем. Фанаты Брайанта покупали его автобиографию, которая разошлась на 300 тысяч экземпляров.