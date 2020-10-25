Бывший игрок «Динамо» Обольский дебютировал в клубе из третьей лиги Испании

Карьера 23-летнего нападающего Николая Обольского:

Воспитанник «Динамо». Сыграл первый матч в РПЛ в 2015 году.

В основном «Динамо» числился пять сезонов (19 матчей, 0 голов). За это время были аренды в «Сочи» и «Нижний Новгород».

Этим летом у него закончился контракт с «Динамо», стороны не подписали новое соглашение.

29 августа Обольский перешел в испанскую «Баракальдо». Это клуб из Сегунды В, который играет в группе 2А. Дебютировал только сейчас – спустя два с лишним месяца вышел в матче с «Ларедо».