Николай Обольский
РПЛ
Сочи
Динамо
ФНЛ
Нижний Новгород
Поделиться:
Бывший игрок «Динамо» Обольский дебютировал в клубе из третьей лиги Испании
0
Карьера 23-летнего нападающего Николая Обольского:
- Воспитанник «Динамо». Сыграл первый матч в РПЛ в 2015 году.
- В основном «Динамо» числился пять сезонов (19 матчей, 0 голов). За это время были аренды в «Сочи» и «Нижний Новгород».
- Этим летом у него закончился контракт с «Динамо», стороны не подписали новое соглашение.
29 августа Обольский перешел в испанскую «Баракальдо». Это клуб из Сегунды В, который играет в группе 2А. Дебютировал только сейчас – спустя два с лишним месяца вышел в матче с «Ларедо».
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые