Квальярелла забил больше всех в Серии А, повторил невероятный рекорд, вошел в историю сборной Италии. Все это в 36 лет

36-летний форвард «Сампдории» Фабио Квальярелла забил 26 голов в чемпионате Италии – этого хватило, чтобы стать лучшим бомбардиром. Ранее два игрока «Сампы» выигрывали это соревнование – Сержио Бригенти в 1961-м и Джанлука Виалли спустя 30 лет.

Что еще творил Квальярелла за сезон:

• Серия А уже раздала награды, Квальярелла получил приз лучшему форварду чемпионата.

• Только две команды Серии А не пострадали от голов Фабио в нынешнем сезоне – это «Интер» и «Рома», в трех матчах против них Квальярелла с «Сампой» проиграли. Остальные 17 соперников не убереглись от голов итальянца.

• В середине сезона Квальярелла повторил крутой рекорд Габриэля Батистуты, забивав в 11 матчах подряд . «Поверьте, я и сам потерял дар речи, это немыслимо. Очень горжусь достижением», – сказал тогда итальянец. И вскоре получил вызов в сборную Италии, где тоже забил (Лихтенштейну), став самым возрастным автором гола в ее истории.