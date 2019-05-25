Чем кончилась ФНЛ: «Сочи» проскочил в вышку, «Зенит-2» вылетел

Вышли в РПЛ

1 место: «Тамбов», 73 очка

«Тамбов» впервые будет играть в высшем дивизионе, и под РПЛ команда уже поменяла тренера: за несколько туров до финиша команду возглавил Александр Григорян.

Этого никто не понял: именно бывший тренер Мурат Искаков поднял команду на первое место. «В команде небольшой спад, нужно было оживить коллектив», – прокомментировал решение спортивный директор Павел Худяков.

2 место: «Сочи», 69 очков

Клуб проводит первый сезон в городе Сочи: до этого команда играла в Санкт-Петербурге под названием «Динамо». Год назад команда переехала на новый стадион «Фишт» и сменила название.

От «Динамо» в команде осталась часть игроков и главный тренер – Александр Точилин. Всю свою тренерскую карьеру он провел в «Динамо» СПб - «Сочи».