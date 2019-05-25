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#ФНЛ #РПЛ #Тамбов #Сочи #Нижний Новгород #Томь

Чем кончилась ФНЛ: «Сочи» проскочил в вышку, «Зенит-2» вылетел

25 мая 2019, 17:03
Денис Лапшин

Вышли в РПЛ

1 место: «Тамбов», 73 очка

«Тамбов» впервые будет играть в высшем дивизионе, и под РПЛ команда уже поменяла тренера: за несколько туров до финиша команду возглавил Александр Григорян.

Этого никто не понял: именно бывший тренер Мурат Искаков поднял команду на первое место. «В команде небольшой спад, нужно было оживить коллектив», – прокомментировал решение спортивный директор Павел Худяков.

2 место: «Сочи», 69 очков

Клуб проводит первый сезон в городе Сочи: до этого команда играла в Санкт-Петербурге под названием «Динамо». Год назад команда переехала на новый стадион «Фишт» и сменила название.

От «Динамо» в команде осталась часть игроков и главный тренер – Александр Точилин. Всю свою тренерскую карьеру он провел в «Динамо» СПб - «Сочи».

Попали в стыки

3 место: «Томь», 64 очка

Пока непонятно, что будет с «Томью» дальше. Весной губернатор Жвачкин говорил, что команда пока не готова к выходу в РПЛ и хочет еще год провести в ФНЛ.

В стыковых матчах играть все-таки придется: на данный момент соперник «Томи» – «Уфа», но ситуация может измениться, если уфимцы обгонят «Крылья» в турнирной таблице.

4 место: «Нижний Новгород», 62 очка

«Нижний» – преемник «Волги» и «Олимпийца» в качестве главного клуба города. Команда выступает на одноименном стадионе, построенном к чемпионату мира.

Главный тренер «Нижнего Новгорода» – Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» и сборной России Дениса Черышева.

Вылетели

16 место: «Балтика», 42 очка

17 место: «Факел», 41 очко

18 место: «Сибирь», 37 очков

19 место: «Зенит-2», 28 очков

20 место: «Тюмень», 25 очков

Индивидуальные награды

Бомбардир: Максим Барсов («Сочи»), 19 голов.

Ассистент: Владислав Сарвели («Чертаново»), 13 передач.

Сухие матчи: Александр Котляров («Луч»), 19 матчей.

Все фото: «Сочи»
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