Жоффри Кондогбиа
Лига Европы
Валенсия
Кондогбиа специально получил желтую карточку. Его дисквалифицировали на матчи с «Краснодаром»
22 февраля 2019, 20:23
В первой встрече против «Селтика» в 1/16 финала Лиги Европы Жоффри Кондогбиа спровоцировал судью на желтую карточку. Потом он отбыл автоматическую дисквалификацию в ответной игре, а «Валенсия» попала на «Краснодар» в следующем раунде.
УЕФА посчитал, что Жоффри намеренно хотел пропустить именно матч с «Селтиком», поэтому наказал его дисквалификацией еще на две игры. Теперь капитан «Валенсии» не сыграет с «Краснодаром».
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