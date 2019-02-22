Жоффри Кондогбиа
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Валенсия
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#Жоффри Кондогбиа #Лига Европы #Валенсия

Кондогбиа специально получил желтую карточку. Его дисквалифицировали на матчи с «Краснодаром»

22 февраля 2019, 20:23

В первой встрече против «Селтика» в 1/16 финала Лиги Европы Жоффри Кондогбиа спровоцировал судью на желтую карточку. Потом он отбыл автоматическую дисквалификацию в ответной игре, а «Валенсия» попала на «Краснодар» в следующем раунде. 

УЕФА посчитал, что Жоффри намеренно хотел пропустить именно матч с «Селтиком», поэтому наказал его дисквалификацией еще на две игры. Теперь капитан «Валенсии» не сыграет с «Краснодаром».   

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