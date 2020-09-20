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#Жоржиньо #Футбол #Ливерпуль #АПЛ #Челси

Жоржиньо не забил второй пенальти в карьере

20 сентября, 20:11

www.imago-images.de/Global Look Press

В матче «Челси» и «Ливерпуля» Алиссон отбил пенальти от Жоржиньо. До этого Жоржиньо забил 18 пенальти подряд. Всего за карьеру он реализовал 21 удар.

До игры с «Ливерпулем» Жоржиньо не забивал пенальти только один раз в карьере. В 2017 году его удар отбил вратарь «Удинезе» Скуффет. Тогда Жоржиньо еще играл за «Наполи».

Жоржиньо исполняет пенальти по необычной технике – подпрыгивает перед ударом. Opta пишет, что Алиссон отбил первый пенальти с момента перехода в «Ливерпуль».

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