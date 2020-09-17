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КХЛ распределила между клубами рекордные доходы от продажи телеправ

17 сентября, 15:57

В этом сезоне сумма стала рекордной – 466 460 927 рублей с НДС. Данные по предыдущим сезонам:

официальный сайт КХЛ

План распределения:

  • 30% от общей суммы распределены между 24 участниками прошлого сезона.
  • 40% распределены по принципу телеспроса.
  • Из-за досрочного завершения сезона доход, запланированный для распределения за плей-офф, раздали в равных долях всем финалистам.

Итоги распределения финансов для всех клубов в картинке:

официальный сайт КХЛ

Так выглядит топ-10 по общим выплатам и топ-10 по телеспросу:

официальный сайт КХЛ

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