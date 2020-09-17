КХЛ
Хоккей
КХЛ распределила между клубами рекордные доходы от продажи телеправ
17 сентября, 15:57
В этом сезоне сумма стала рекордной – 466 460 927 рублей с НДС. Данные по предыдущим сезонам:
План распределения:
- 30% от общей суммы распределены между 24 участниками прошлого сезона.
- 40% распределены по принципу телеспроса.
- Из-за досрочного завершения сезона доход, запланированный для распределения за плей-офф, раздали в равных долях всем финалистам.
Итоги распределения финансов для всех клубов в картинке:
Так выглядит топ-10 по общим выплатам и топ-10 по телеспросу:
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