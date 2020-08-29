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#Спартак #РПЛ #Футбол #Арсенал Тула

«Спартак» вышел на первое место. Он не проигрывает в РПЛ восемь матчей подряд

29 августа, 20:03

Последнее поражение случилось в матче с «Сочи» в прошлом сезоне (0:1). Дальше – восьмиматчевая серия без поражений. В них «Спартак»:

  • Шесть раз выиграл («Ахмат», «Рубин» – матчи прошлого сезона. Снова «Ахмат», «Локомотив», «Ротор» и «Арсенал»).
  • Два раза сыграл вничью (с «Сочи» и «Уфой»).

В этом сезоне «Спартак» не проигрывает в шести матчах. Это позволило ему выйти на первое место (правда, ситуация изменится, если «Зенит» 30 августа обыграет «Локомотив»).

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