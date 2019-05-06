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#Германия (х) #ЧМ-2019 (хоккей)

Хоккеисты сборной Германии устроили соревнования по картингу. Награда – душ из шампанского

06 мая 2019, 19:28

Пока все проводят усердные тренировки, немецкие хоккеисты приехали на базу в Мангейм. Там они посоревновались  в картинге.

Гонки продолжались около четырех часов. Победила команда Корбиниана Хольцера, Патрика Хагера и Лео Пфодерла.

В тройку попала команда, где гонялся Стивен Рейнпрехт – один из тренеров сборной. Все обливались шампанским и веселились, а потом поехали на барбекю.

Все фото: Федерация хоккея Германии
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