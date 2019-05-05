Нуну творит историю вместе с «Вулверхэмптоном» и получает за это докторскую степень

«Вулверхэмптон» – главное открытие этого сезона АПЛ. И дело даже не в том, что китайские инвесторы собрали классных футболистов в одном клубе. Суть в том, что главный тренер команды Нуну неплохо прокачал «Вулвз» с момента выхода в АПЛ. Теперь он и его коллектив – автор нескольких интересных достижений.

1. «Вулверхэмптон» показал лучший за 18 лет результат для новичка (или дебютанта) АПЛ. На данный момент у команды 57 очков (очков в теории может быть 60, для этого в следующем туре нужно обыграть «Ливерпуль»). Круче был только «Ипспвич» в сезоне-2000/01 – тогда команда заняла 5 место, набрав 66 баллов.

2. В матче с «Брайтоном» футболисты «Вулвз» ни разу не сфолили. Это произошло в АПЛ впервые за 15 лет (впервые за 6064 матча).

3. 19 января «Вулверхэмптон» обыграл «Лестер», а «Ливерпуль» – «Кристал Пэлас». Оба матча закончились со счетом 4:3. Это произошло в АПЛ впервые за 15 лет.

4. «Вулверхэмптон» отлично играет с топами в этом сезоне. Нуну уже отбирал очки у «Сити» (один раз была ничья), «Арсенала» (ничья и победа), «Юнайтед» (победа), «Челси» (ничья и победа).

В Вулвергэмптоне Нуну хвалят и любят. Журналисты TheSun писали о том, что Нуну станет тренером «Челси» после Маурицио Сарри. Но президент «Вулвз» практически моментально опроверг этот слух. В городе, кстати, обожают главного тренера родной команды. Перед матчем с «Фулхэмом», университет Вулвергэмптона наградил Нуну докторской степенью за весомый вклад в развитие местного футбола.