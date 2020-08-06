Терентьев показал отрицательный тест на коронавирус

Алексей Андронов опубликовал в телеграм-канале пост, где рассказал о вспышке коронавируса в «Зените».

Sport24 написал, что Жирков и Терентьев получили сомнительные результаты по тестам на коронавирус. Позже на месте этой публикации появилось опровержение от пресс-службы «Зенита».

Теперь Денис Терентьев выложил в инстаграм фото с отрицательным результатом теста.