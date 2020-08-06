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#Денис Терентьев #Футбол #РПЛ #коронавирус #Зенит

Терентьев показал отрицательный тест на коронавирус

06 августа, 17:29

Алексей Андронов опубликовал в телеграм-канале пост, где рассказал о вспышке коронавируса в «Зените».

Sport24 написал, что Жирков и Терентьев получили сомнительные результаты по тестам на коронавирус. Позже на месте этой публикации появилось опровержение от пресс-службы «Зенита».

Теперь Денис Терентьев выложил в инстаграм фото с отрицательным результатом теста.

инстаграм Дениса Терентьева

7 августа «Зенит» и «Локомотив» сыграют в матче за Суперкубок России.

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