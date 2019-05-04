«Зенит» – чемпион!

Для «Зенита» это пятое чемпионство в истории. До этого они побеждали в сезонах 2007, 2010, 2011/12 и 2014/15. По количеству чемпионств Питер вышел на третье место. Топ чемпионов выглядит так:

1. «Спартак» (10 чемпионств).

2. ЦСКА (6).

3. «Зенит» (5).

4. «Локомотив» (3).

5. «Рубин» (2).

6. «Алания» (1).