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«Зенит» – чемпион!
04 мая 2019, 20:57
Питерцы сыграли вничью с «Ахматом» в Грозном (1:1). Но победу в этом сезоне РПЛ «Зениту» обеспечил «Локомотив»: в Туле «Локо» проиграл «Арсеналу» (0:2).
Для «Зенита» это пятое чемпионство в истории. До этого они побеждали в сезонах 2007, 2010, 2011/12 и 2014/15. По количеству чемпионств Питер вышел на третье место. Топ чемпионов выглядит так:
1. «Спартак» (10 чемпионств).
2. ЦСКА (6).
3. «Зенит» (5).
4. «Локомотив» (3).
5. «Рубин» (2).
6. «Алания» (1).
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