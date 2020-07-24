ФНЛ
Алания Владикавказ
«Алания» попала в ФНЛ. Она не выиграла ПФЛ, но ФНЛ добрала ее для четного состава команд
24 июля 2020, 15:05
В новом сезоне ФНЛ сыграют 22 команды. Турнир начнется 1 августа и закончится 16 мая.
В таком количестве команды сыграют только в сезоне-2020/21. По его итогам вылетят шесть клубов, а из ПФЛ поднимутся четыре.
«Алания» заняла второе место в ПФЛ (группа Юг), но была выбрана для четного состава команд.
Комментарии (1)
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25 июля 2020, 01:04
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долгожданное возвращение легендарной команды, памятной своими 2:7 в лиге чемпионов)) агаев, пагаев, базаев, казаев, мы скучали шопесдец! (нет)
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