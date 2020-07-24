Лацио
Лига чемпионов
Серия А
Футбол
Поделиться:
Комментарии:
0
#Лацио #Лига чемпионов #Футбол #Серия А

«Лацио» обеспечил себе место в четверке Серии А, но официально еще не вышел в ЛЧ

24 июля 2020, 11:03

«Лацио» обыграл «Кальяри» 2:1 и обеспечил себе минимум четвертое итоговое место.

Единственное условие, при котором четвертая команда Серии А не сыграет в ЛЧ, это победа «Наполи» в ЛЧ, а «Ромы» – в ЛЕ. Тогда в следующем сезоне ЛЧ помимо них сыграют только первые три команды Италии.

Последний раз «Лацио» играл в ЛЧ в сезоне-2007/08 – занял последнее место в группе с «Реалом», «Олимпиакосом» и «Вердером».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Что интересного было у клуба в сезоне
Игрок «Лацио» укусил соперника, пока тот жаловался судье 🧛🏼
Ми-ми-ми: фанат «Лацио» пригнал из США на матч с «Интером», чтобы сделать девушке сюрприз-предложение на стадионе
Сенсация «Лацио» – это не только рекорды Иммобиле. Там решает теневой герой из запаса
Большой торт, ужин в многовековом замке, файеры – так «Лацио» праздновал 120-летие
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Лацио
#Лига чемпионов
#Футбол
#Серия А