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#ЦСКА #РПЛ #коронавирус #Арнор Сигурдссон #Хердур Магнуссон

ЦСКА заявил о «сомнительных» тестах на коронавирус у Магнуссона и Сигурдссона

22 июля 2020, 17:42

ЦСКА прошел тест на коронавирус перед матчем с «Тамбовом». Итог:

  • Сомнительные анализы у Хердура Магнуссона и Арнора Сигурдссона.
  • Они изолированы от команды, за ними смотрят медики. Скоро еще раз сдадут тесты.
  • Все остальные игроки прошли тестирование повторно, результаты отрицательные.
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