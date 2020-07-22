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Арнор Сигурдссон
Хердур Магнуссон
ЦСКА заявил о «сомнительных» тестах на коронавирус у Магнуссона и Сигурдссона
22 июля 2020, 17:42
ЦСКА прошел тест на коронавирус перед матчем с «Тамбовом». Итог:
- Сомнительные анализы у Хердура Магнуссона и Арнора Сигурдссона.
- Они изолированы от команды, за ними смотрят медики. Скоро еще раз сдадут тесты.
- Все остальные игроки прошли тестирование повторно, результаты отрицательные.
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