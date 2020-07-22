Оригинальный рисунок олимпийских колец выставили на аукцион. Лот – 100 тысяч евро

🔵 Автор рисунка – Пьер де Кубертен.

🟡 Он нарисовал кольца в 1913 году.

⚫ Цвета колец соответствуют частям света: Европа – голубой, Азия – желтый, Африка – черный, Австралия – зеленый, Америка — красный.

🟢 Торги пройдут 26 июля в Каннах.

🔴 Начальная цена – 100 тысяч евро.