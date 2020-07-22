Олимпиада
Оригинальный рисунок олимпийских колец выставили на аукцион. Лот – 100 тысяч евро
22 июля 2020, 11:01
🔵 Автор рисунка – Пьер де Кубертен.
🟡 Он нарисовал кольца в 1913 году.
⚫ Цвета колец соответствуют частям света: Европа – голубой, Азия – желтый, Африка – черный, Австралия – зеленый, Америка — красный.
🟢 Торги пройдут 26 июля в Каннах.
🔴 Начальная цена – 100 тысяч евро.
Комментарии (1)
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22 июля 2020, 11:47
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А рисунок-то покажете?
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