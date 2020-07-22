Олимпиада
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#Олимпиада

Оригинальный рисунок олимпийских колец выставили на аукцион. Лот – 100 тысяч евро

22 июля 2020, 11:01

🔵 Автор рисунка – Пьер де Кубертен.

🟡 Он нарисовал кольца в 1913 году.

⚫ Цвета колец соответствуют частям света: Европа – голубой, Азия – желтый, Африка – черный, Австралия – зеленый, Америка — красный. 

🟢 Торги пройдут 26 июля в Каннах.

🔴 Начальная цена – 100 тысяч евро.

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Комментарии (1)
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НИККО
22 июля 2020, 11:47

А рисунок-то покажете?

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#Олимпиада