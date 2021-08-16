Олимпиада
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Паралимпийские игры в Токио состоятся без зрителей

51 минуту назад

Это решение оргкомитета Олимпиады. Причина – пандемия коронавируса.

«Из-за чрезвычайного положения в префектурах Токио, Сайтама и Тиба и запросом на введение чрезвычайного положения в префектуре Сидзуока для проведения соревнований будут приняты строгие антикоронавирусные меры, включая отсутствие зрителей», – заявила пресс-служба.

Она также попросила воздержаться от посещения соревнований на открытом воздухе.

Паралимпийские игры пройдут в Японии с 24 августа по 5 сентября.

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Источник:
Сайт Олимпиады
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