Олимпиада
Паралимпийские игры в Токио состоятся без зрителей
51 минуту назад
Это решение оргкомитета Олимпиады. Причина – пандемия коронавируса.
«Из-за чрезвычайного положения в префектурах Токио, Сайтама и Тиба и запросом на введение чрезвычайного положения в префектуре Сидзуока для проведения соревнований будут приняты строгие антикоронавирусные меры, включая отсутствие зрителей», – заявила пресс-служба.
Она также попросила воздержаться от посещения соревнований на открытом воздухе.
Паралимпийские игры пройдут в Японии с 24 августа по 5 сентября.
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