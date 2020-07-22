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#Реал #Футбол #Примера

Судейские решения помогли «Реалу» набрать очков больше всех в этом сезоне Примеры

22 июля 2020, 10:26

Автор ESPN и AS под ником Mr. Chip посчитал, как судейские решения влияли на результаты в этом сезоне чемпионата Испании. За основу он брал:

  • Назначенные штрафные и пенальти.
  • Желтые карточки и удаления.
  • Отдельный пункт, суммирующий все предыдущие.

Итог – «Реал» выиграл больше всех благодаря решениям судей (набрал 44 очка). «Барселона» по этому показателю (у нее вообще отрицательный баланс очков) не вошла даже в топ-10. Полная таблица выглядит так:

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Комментарии (2)
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НИККО
22 июля 2020, 10:31

Странно, что Зенита и тут нет на первом месте.

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Djivan
22 июля 2020, 14:17

странно что Бартомеу еще писем не написал

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