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Судейские решения помогли «Реалу» набрать очков больше всех в этом сезоне Примеры
22 июля 2020, 10:26
Автор ESPN и AS под ником Mr. Chip посчитал, как судейские решения влияли на результаты в этом сезоне чемпионата Испании. За основу он брал:
- Назначенные штрафные и пенальти.
- Желтые карточки и удаления.
- Отдельный пункт, суммирующий все предыдущие.
Итог – «Реал» выиграл больше всех благодаря решениям судей (набрал 44 очка). «Барселона» по этому показателю (у нее вообще отрицательный баланс очков) не вошла даже в топ-10. Полная таблица выглядит так:
Комментарии (2)
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22 июля 2020, 10:31
0
Странно, что Зенита и тут нет на первом месте.
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22 июля 2020, 14:17
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странно что Бартомеу еще писем не написал
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