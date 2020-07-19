Эрик Байи
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#Эрик Байи #Футбол #Манчестер Юнайтед #Кубок Англии

«МЮ» и «Челси» сыграли 57 минут в первом тайме. Все из-за травмы Байи

19 июля 2020, 21:04

Байи получил травму в конце первого тайма полуфинала Кубка Англии. Его унесли с поля на носилках. Вместо Байи на второй добавленной минуте вышел Марсьяль.

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Комментарии (1)
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Nikita_Korzhavin
19 июля 2020, 21:33

Месяц у защитника Ман Сити Гарсии было жесткое столкновение с Эдерсоном - там его тоже долго паковали, но в итоге все не так страшно оказалось. Здоровья Байи - пусть все тоже обойдется.

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