Эрик Байи
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Манчестер Юнайтед
«МЮ» и «Челси» сыграли 57 минут в первом тайме. Все из-за травмы Байи
19 июля 2020, 21:04
Байи получил травму в конце первого тайма полуфинала Кубка Англии. Его унесли с поля на носилках. Вместо Байи на второй добавленной минуте вышел Марсьяль.
Комментарии (1)
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19 июля 2020, 21:33
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Месяц у защитника Ман Сити Гарсии было жесткое столкновение с Эдерсоном - там его тоже долго паковали, но в итоге все не так страшно оказалось. Здоровья Байи - пусть все тоже обойдется.
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