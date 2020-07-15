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#Уфа #РПЛ #коронавирус

В «Уфе» два новых случая коронавируса. Игра с «Динамо» состоится

15 июля 2020, 17:06

Об этом рассказал представитель клуба Ростислав Мурзагулов:

«У нас еще два положительных случая. Но матч с «Динамо» состоится. Понимая всю сложность ситуации, мы проводили все тренировки в бесконтактном режиме. 

Мы уведомили Роспотребнадзор и РПЛ, разрешение на проведение игры у нас есть».

  • В понедельник РПЛ заявила об одном случае заражения в «Уфе».
  • Матч с «Динамо» пройдет завтра, 16 июля.
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