Майкл Антонио
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#Майкл Антонио #Футбол #АПЛ #Вест Хэм #Норвич

Антонио из «Вест Хэма» – девятый англичанин, оформивший покер в матче Премьер-лиги

11 июля 2020, 16:55

Антонио сыграл в матче с «Норвичем» 77 минут – за это время он забил 4 гола. Для «Вест Хэма» это суперважная победа (4:0), после которой он оторвался от зоны вылета на 6 очков (но у «Борнмута» матч в запасе).

Антонио стал

1. Первым футболистом «Вест Хэма» за 40 лет, забивший 4 мяча.

2. Девятым английским игроком, оформивший покер в матче Премьер-лиги.

И да, Антонио – полузащитник. Последний раз он показывал что-то подобное в Премьер-лиге 4 года назад – оформил дубль в матче с «Уотфордом» в сентябре-2016.

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Роман Антонов
13 июля 2020, 19:39

Антонио — это вообще чуть ли главный игрок Вест Хэма в последние годы. Человек, с которым можно ассоциировать эту команду. Из года в год клуб вкидывает огромные деньги на новых именитых тренеров и крутых игроков, но из-за года в год действительно матерым здесь остается один — Антонио.

По xG90+xA90 он вообще впереди планеты всей в Вест Хэме — 0.88 (второй, Себастьян Алле, имеет 0.44).

Источник: тут была ссылка

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