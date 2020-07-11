Сезон НХЛ возобновится 1 августа

Полное заявление от НХЛ вы можете прочитать здесь. Кратко – о возобновлении:

⏱️ Старт планируется на 1 августа, все матчи пройдут в Торонто и Эдмонтоне.

🛩️ 26 июля команды отправятся в два города: 12 команд Востока – в Торонто, 12 от Запада – в Эдмонтон. До этого тренировки запланированы в домашних городах.

🧾 На сайте НХЛ написано: «В каждом из городов сыграют восемь команд в сериях до трех побед, победители которых пройдут в первый раунд плей-офф. По четыре лучшие команды каждой конференции на основе набранных очков получили автоматический пропуск в плей-офф и сыграют в круговом турнире для определения посева. Победившие команды в квалификационных сериях останутся в Торонто и Эдмонтоне на первые два раунда плей-офф».

🏢 За Эдмонтоном будет финал Востока, за Торонто – финала Запада.

📝 Старт финала Кубка Стэнли планируется на 22 сентября. Он должен завершиться на позднее 4 октября.