Примера
Севилья
Валенсия
В Испании с нового сезона нельзя размещать рекламу букмекеров на форме
09 июля 2020, 15:49
Министерство по делам потребителей представило законы, которые сильно ограничат рекламу букмекеров в Испании. Такую рекламу теперь можно давать в медиа только с часу ночи до пяти утра. Исключение – спортивные трансляции (реклама легальна с восьми вечера).
Еще спортивным клубам нельзя размещать логотипы букмекерских контор на форме. А у восьми клубов Примеры (среди них – «Севилья и «Валенсия») букмекеры – главный спонсор.
Наружную рекламу на футболках им запретят со следующего сезона. Но партнерские соглашения с букмекерами разрешены.
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