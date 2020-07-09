В Испании с нового сезона нельзя размещать рекламу букмекеров на форме

Министерство по делам потребителей представило законы, которые сильно ограничат рекламу букмекеров в Испании. Такую рекламу теперь можно давать в медиа только с часу ночи до пяти утра. Исключение – спортивные трансляции (реклама легальна с восьми вечера).

Еще спортивным клубам нельзя размещать логотипы букмекерских контор на форме. А у восьми клубов Примеры (среди них – «Севилья и «Валенсия») букмекеры – главный спонсор.

Наружную рекламу на футболках им запретят со следующего сезона. Но партнерские соглашения с букмекерами разрешены.