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#Примера #Севилья #Валенсия

В Испании с нового сезона нельзя размещать рекламу букмекеров на форме

09 июля 2020, 15:49

Министерство по делам потребителей представило законы, которые сильно ограничат рекламу букмекеров в Испании. Такую рекламу теперь можно давать в медиа только с часу ночи до пяти утра. Исключение – спортивные трансляции (реклама легальна с восьми вечера).

Еще спортивным клубам нельзя размещать логотипы букмекерских контор на форме. А у восьми клубов Примеры (среди них – «Севилья и «Валенсия») букмекеры – главный спонсор. 

Наружную рекламу на футболках им запретят со следующего сезона. Но партнерские соглашения с букмекерами разрешены.

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