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#РПЛ #ЦСКА #Краснодар #Локомотив #Ростов #Уфа #Рубин #Ахмат #Анжи

«Зенит», «Локо» и ЦСКА победили, «Краснодар» выпал из зоны Лиги чемпионов

24 апреля 2019, 21:21

В 25 туре российской Премьер-лиги состоялось четыре матча. Три из них – с участием клубов, которые сражаются за зону ЛЧ. Результаты снова запутали всю ситуацию среди лидеров.

  • «Зенит» одолел «Динамо» 2:0 (забили Дзюба и Азмун)
  • «Локомотив» обыграл в гостях «Ростов» 2:1 (дубль Фарфана против гола Ионова с пенальти)
  • ЦСКА спокойно победил 2:0 «Анжи» (голы Бийола и Сигурдссона)
  • «Краснодар» потерял очки в Грозном – 1:1 против «Ахмата» (Классон с пенальти – Семенов)

Таким образом, первая пятерка РПЛ выглядит так:

1. «Зенит» – 54

2. «Локомотив» – 46

3. ЦСКА – 44

4. «Краснодар» – 43

5. «Спартак» – 39 (завтра в гостях играет с «Арсеналом»)

«Краснодар» покинул первую тройку впервые за месяц. Весной команда собрала лишь десять очков в восьми матчах.

Еще в одном матче тура «Рубин» и «Уфа» сыграли вничью 1:1 (Сорокин – Ванек).

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