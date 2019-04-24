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«Зенит», «Локо» и ЦСКА победили, «Краснодар» выпал из зоны Лиги чемпионов
24 апреля 2019, 21:21
В 25 туре российской Премьер-лиги состоялось четыре матча. Три из них – с участием клубов, которые сражаются за зону ЛЧ. Результаты снова запутали всю ситуацию среди лидеров.
- «Зенит» одолел «Динамо» 2:0 (забили Дзюба и Азмун)
- «Локомотив» обыграл в гостях «Ростов» 2:1 (дубль Фарфана против гола Ионова с пенальти)
- ЦСКА спокойно победил 2:0 «Анжи» (голы Бийола и Сигурдссона)
- «Краснодар» потерял очки в Грозном – 1:1 против «Ахмата» (Классон с пенальти – Семенов)
Таким образом, первая пятерка РПЛ выглядит так:
1. «Зенит» – 54
2. «Локомотив» – 46
3. ЦСКА – 44
4. «Краснодар» – 43
5. «Спартак» – 39 (завтра в гостях играет с «Арсеналом»)
«Краснодар» покинул первую тройку впервые за месяц. Весной команда собрала лишь десять очков в восьми матчах.
Еще в одном матче тура «Рубин» и «Уфа» сыграли вничью 1:1 (Сорокин – Ванек).
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