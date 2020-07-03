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«Ман Сити» разгромил «Ливерпуль» 4:0. Оба поражения «Ливерпуля» в сезоне – крупные
03 июля 2020, 00:12
Перед игрой «Ман Сити» устроил «Ливерпулю» чемпионский коридор, как и планировалось.
В самом матче:
- 1:0 – Де Брюйне реализовал пенальти за снос Гомесом Стерлинга;
- 2:0 – Стерлинг раскрутил Гомеса, получив ассист от Фодена;
- 3:0 – В конце первого тайма забил Фоден, здорово обыгравшись с Де Брюйне;
- 4:0 – Во втором тайме удар Стерлинга прервал Окслейд-Чемберлен – автогол.
Это второе поражение «Ливерпуля» в АПЛ. Первое – 0:3 от «Уотфорда».
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