«Ман Сити» разгромил «Ливерпуль» 4:0. Оба поражения «Ливерпуля» в сезоне – крупные

Перед игрой «Ман Сити» устроил «Ливерпулю» чемпионский коридор, как и планировалось.

В самом матче:

1:0 – Де Брюйне реализовал пенальти за снос Гомесом Стерлинга;

2:0 – Стерлинг раскрутил Гомеса, получив ассист от Фодена;

3:0 – В конце первого тайма забил Фоден, здорово обыгравшись с Де Брюйне;

4:0 – Во втором тайме удар Стерлинга прервал Окслейд-Чемберлен – автогол.

Это второе поражение «Ливерпуля» в АПЛ. Первое – 0:3 от «Уотфорда».