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#Сердар Азмун #РПЛ #коронавирус #Зенит

«Зенит» наказал Азмуна денежным штрафом за прогулку по Санкт-Петербургу

02 июля 2020, 17:42

Вот что сказал генеральный директор «Зенита» Александр Медведев:

«Спортивных санкций не последовало – Азмун вышел в основном составе и играл. Но он наказан рублем. Санкция очень серьезная, сумму мы не разглашаем».

  • Азмун вместе с игроком «Крыльев» Сафаа Хади гулял по Санкт-Петербургу, нарушив правила социальной дистанции.
  • В «Зените» пообещали применить «самые жесткие дисциплинарные и финансовые санкции» к игроку.
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