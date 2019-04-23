Фигурист Ковтун объявил о завершении карьеры. Он выложил пост с отсылкой к Олимпиаде-2014

Фраза «Тот самый мальчик, который не попал на Олимпиаду» – отсылка к непопаданию на ОИ в Сочи. В 2014 году он остался запасным, а на Игры отправился Плющенко.

В итоге Евгений выиграл золото в командном турнире, а потом снялся с индивидуальных соревнований. Заявить Ковтуна уже не успели. «Придет время, Ковтун сам расскажет, как все происходило в Сочи-2014», – сказал о той ситуации Плющенко.

Олимпиаду в Пхенчхане Ковтун тоже пропустил. Тогда он принял решение не выступать в произвольной программе на чемпионате России. Турнир считался отбором в сборную.

Ковтун выиграл три медали на чемпионате Европы (два серебра, одна бронза), а также четырежды побеждал в чемпионате России. Кроме того, в карьере у него есть два победных этапа Гран-при.