Максим Ковтун

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Фигурное катание
Фигурист Ковтун объявил о завершении карьеры. Он выложил пост с отсылкой к Олимпиаде-2014
#Максим Ковтун
Фигурное катание
Ковтун не едет на чемпионат мира по фигурному катанию
#Максим Ковтун
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Зачем русские спортсмены носят воинские звания. В чем выгода? Как они служат? Это обязательное условие?
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