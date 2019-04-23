Лучший игрок мира в снукере вылетел от любителя на ЧМ

Ронни О’Салливан, занимающий первую строчку в рейтинге по снукеру , является пятикратным чемпионом мира. На проходящем в Шеффилде ЧМ-2019 первым соперником О’Салливана стал Джеймс Кэхилл, который вошел в историю, как первый любитель, принимающий участие на чемпионате мира.

Партия закончилась сенсационно – О’Салливан проиграл со счетом 8:10 и вылетел в первом же раунде .

23-летний Кэхилл являлся профессиональным игроком в 2013 году, выиграв турнир U-21, но потерял статус через несколько лет, однако получил wildcard на ЧМ-2019. Любопытно, что Кэхилл в мировом рейтинге занимает всего лишь 76-е место .

«Я всегда верил в себя. Раз уж мне в себя не верить, то кому тогда?» – прокомментировал победу Кэхилл. В пятницу у него следующее испытание, соперник – Стивен Магуайр, который идет в рейтинге 15-м.