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«Ливерпуль» и полиция Мерсисайда выпустили совместное заявление после празднования чемпионства
27 июня 2020, 15:27
Что пишет «Ливерпуль»:
- «Несколько тысяч фанатов пришли к Пирс-Хед. Некоторые игнорировали социальную дистанцию и рисковали общественной безопасностью».
- «Потенциальная опасность второго пика COVID-19 все еще существует. Нужно работать вместе, чтобы все достигнутое имело смысл».
- «Когда все будет безопасно, устроим чемпионский парад. До этого времени безопасность – приоритет».
«Ливерпуль» и полиция Мерсисайда называют поведение фанатов неприемлемым.
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