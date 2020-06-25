Абдулманап Нурмагомедов
UFC
Хабиб Нурмагомедов
Хабиб – об отце: «Положение до сих пор тяжелое, коронавирус оставил последствия»
25 июня 2020, 16:02
Интервью Хабиба «Первому каналу» (эфир от 22 июня):
«Положение отца до сих пор тяжелое, он находится в реанимации. Коронавирус позади, но инфекция оставила последствия: почки, сердце. Я хожу к нему, он меня узнает, но общения нет, потому как он находится под аппаратами. Нужно время: последствия очень тяжелые. Реабилитация будет длительной».
- Абдулманап Нурмагомедов находится в одном из госпиталей Москвы.
- Его госпитализировали в конце апреля.
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