Серхио Рамос
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Реал
Рамос забил 8-й гол в этом сезоне Примеры. Это его личный рекорд результативности
25 июня 2020, 09:32
Он забивал «Леганесу», «Эйбару» (дважды), «Алавесу», «Осасуне», «Сельте», «Сосьедаду» и «Мальорке». Рамос – второй бомбардир «Реала» в этом сезоне Примеры. Больше голов только у Бензема – 17.
Последний гол Рамос забил со штрафного. Сейчас у него больше таких голов, чем у Криштиану Роналду за два года.
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