Определились все участники турниров UFC на «Бойцовском острове», среди них 10 россиян
Бои пройдут в Абу-Даби – 11, 15, 18 и 25 июля.
На них выступят десять россиян: Петр Ян, Муслим Салихов, Роман Богатов, Аскар Аскаров, Хадис Ибрагимов, Тагир Уланбеков, Арман Царукян, Мовсар Евлоев, Умар Нурмагомедов, Рамазан Эмеев.
UFC 251 (11 июля):
Камару Усман — Гилберт Бернс;
Алек Волкановски — Макс Холлоуэй;
Петр Ян — Жозе Альдо;
Джессика Андраде — Роуз Намаюнас;
Пейдж Ванзант — Аманда Рибас;
Волкан Оздемир — Йиржи Прохазка;
Элизеу Залески дос Сантос — Муслим Салихов;
Макван Амирхани — Дэнни Хенри;
Леонардо Сантос — Роман Богатов;
Марчин Тыбура — Александр Романов;
Раулиан Пайва — Жалгас Жумагулов;
Кароль Роса — Ванесса Мело;
Мартин Дэй — Дэйви Грант.
UFC Fight Night (15 июля):
Келвин Каттар — Дэн Иге;
Фрэнки Эдгар — Педро Муньос;
Карла Эспарза — Марина Родригес;
Абдул Разак Альхассан — Марина Родригес;
Джаред Гордон — Крис Фишголд;
Модестас Букаускас — Винисиус Морейра;
Молли Маккенн — Талиа Сантос;
Рикардо Рамос — Лерон Мерфи;
Джон Филиппс — Душко Тодорович;
Тим Эллиотт — Райан Бенуа;
Диана Бельбита — Лиана Джоджуа.
UFC Fight Night (18 июля):
Дейвисон Фигейредо — Джозеф Бенавидес;
Джек Херманссон — Келвин Гастелум;
Марк Дьякисе — Рафаэль Физиев;
Ариан Липски — Луана Каролина;
Алешандре Пантожа — Аскар Аскаров;
Роман Долидзе — Хадис Ибрагимов;
Грант Доусон — Нэд Наримани;
Джо Даффи — Джоэль Альварес;
Бретт Джонс — Монтель Джексон;
Тагир Уланбеков — Александр Доскальчук;
Дэйви Рамос — Арман Царукян;
Карлос Фелипе — Сергей Спивак.
UFC Fight Night (25 июля):
Роберт Уиттакер — Даррен Тилл;
Маурисио Руа — Антонио Рожерио Ногейра;
Алекс Оливейра — Петер Соботта;
Фабрисио Вердум — Александер Густафссон;
Дэнни Робертс — Николас Далби;
Том Аспиналь — Джек Колльер;
Джастин Тафа — Рафаэль Пессоа;
Мовсар Евлоев — Майк Гранди;
Бет Коррейя — Пэнни Киянзад;
Натаниэль Вуд — Умар Нурмагомедов;
Рамазан Эмеев — Шавкат Рахмонов.