UFC
MMA
Поделиться:
Комментарии:
0
#UFC #MMA

Определились все участники турниров UFC на «Бойцовском острове», среди них 10 россиян

19 июня 2020, 14:01

Бои пройдут в Абу-Даби – 11, 15, 18 и 25 июля.

На них выступят десять россиян: Петр Ян, Муслим Салихов, Роман Богатов, Аскар Аскаров, Хадис Ибрагимов, Тагир Уланбеков, Арман Царукян, Мовсар Евлоев, Умар Нурмагомедов, Рамазан Эмеев.

UFC 251 (11 июля)

Камару Усман — Гилберт Бернс; 
Алек Волкановски — Макс Холлоуэй; 
Петр Ян — Жозе Альдо; 
Джессика Андраде — Роуз Намаюнас; 
Пейдж Ванзант — Аманда Рибас; 
Волкан Оздемир — Йиржи Прохазка; 
Элизеу Залески дос Сантос — Муслим Салихов
Макван Амирхани — Дэнни Хенри; 
Леонардо Сантос — Роман Богатов
Марчин Тыбура — Александр Романов; 
Раулиан Пайва — Жалгас Жумагулов; 
Кароль Роса — Ванесса Мело; 
Мартин Дэй — Дэйви Грант. 

UFC Fight Night (15 июля)

Келвин Каттар — Дэн Иге; 
Фрэнки Эдгар — Педро Муньос; 
Карла Эспарза — Марина Родригес; 
Абдул Разак Альхассан — Марина Родригес; 
Джаред Гордон — Крис Фишголд; 
Модестас Букаускас — Винисиус Морейра; 
Молли Маккенн — Талиа Сантос; 
Рикардо Рамос — Лерон Мерфи; 
Джон Филиппс — Душко Тодорович; 
Тим Эллиотт — Райан Бенуа; 
Диана Бельбита — Лиана Джоджуа. 

UFC Fight Night (18 июля)

Дейвисон Фигейредо — Джозеф Бенавидес; 
Джек Херманссон — Келвин Гастелум; 
Марк Дьякисе — Рафаэль Физиев; 
Ариан Липски — Луана Каролина; 
Алешандре Пантожа — Аскар Аскаров
Роман Долидзе — Хадис Ибрагимов
Грант Доусон — Нэд Наримани; 
Джо Даффи — Джоэль Альварес; 
Бретт Джонс — Монтель Джексон; 
Тагир Уланбеков — Александр Доскальчук; 
Дэйви Рамос — Арман Царукян
Карлос Фелипе — Сергей Спивак. 

UFC Fight Night (25 июля)

Роберт Уиттакер — Даррен Тилл; 
Маурисио Руа — Антонио Рожерио Ногейра; 
Алекс Оливейра — Петер Соботта; 
Фабрисио Вердум — Александер Густафссон; 
Дэнни Робертс — Николас Далби; 
Том Аспиналь — Джек Колльер; 
Джастин Тафа — Рафаэль Пессоа; 
Мовсар Евлоев — Майк Гранди; 
Бет Коррейя — Пэнни Киянзад; 
Натаниэль Вуд — Умар Нурмагомедов
Рамазан Эмеев — Шавкат Рахмонов.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Хабиб исключен из рейтингов UFC после официального завершения карьеры. Пояс в легком весе стал вакантным
Хабиб станет тренером бойца UFC Рокхолда. Тот не дрался с 2019 года
Президент UFC официально объявил о завершении карьеры Хабиба. Пять месяцев он добивался его возвращения в промоушен
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#UFC
#MMA