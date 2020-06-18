Максим Гаврилин
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У арбитра Гаврилина коронавирус. Он назначен на матч «Спартака» с «Арсеналом»
18 июня 2020, 13:54
Вот что сказал об этом сам Максим Гаврилин:
«Режим самоизоляции соблюдал очень внимательно, не понимаю, где мог заразиться. Готовился к возобновлению чемпионата дома, каждый день тренировался, работал над физикой.
Новость стала полной неожиданностью. Сейчас вынужден уйти на обязательную самоизоляцию. Надеюсь, анализ в итоге покажет, что я полностью здоров».
- Гаврилин – в составе судейской бригады Евгения Турбина, она назначена на матч 20-го тура РПЛ между «Арсеналом» и «Спартаком».
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