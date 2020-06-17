В «Ростове» шесть заболевших коронавирусом. Клуб ушел на двухнедельный карантин

Сейчас эти футболисты изолированы от команды. В близком контакте с ними находились 42 человека – все игроки основного состава, тренерский штаб и персонал «Ростова».

По информации Нобеля Арустамяна, коронавирусом заразились Роман Еременко, Деннис Хаджикадунич, Хорен Байрамян, Матиас Норманн, Ивелин Попов и Арсений Логашов.

РПЛ возобновится 21 июня.

«Наша команда готовилась к матчу в Сочи, мы надеялись на удачный рестарт. Но жизнь вносит свои коррективы. У нас шестеро заболевших. Это форс-мажор. Мы находимся в контакте с РФС и РПЛ», – сказал президент клуба Арташес Арутюнянц.