Тиаго Силва
Футбол
Эдинсон Кавани
ПСЖ
Поделиться:
Комментарии:
0
#Тиаго Силва #Футбол #ПСЖ #Эдинсон Кавани

Кавани и Силва уйдут из «ПСЖ» свободными агентами

14 июня 2020, 00:51

«Да, мы подходим к концу. Возможно, мы не совсем правы, не знаю. Идеального момента никогда не бывает. Лига чемпионов все еще в поле зрения, Наша идея состоит в том, чтобы продолжать конкурировать вместе с ними до конца августа. Не совсем понятен юридический вопрос», – рассказал спортивный директор «ПСЖ» Леонардо.

Контракты Кавани и Тиаго Силвы истекают 30 июня.

Еще по теме
Как раньше играли Россия и Словения
Прогноз на матч Россия – Словения, 27 марта 2021 года
Во сколько начнется матч Россия – Словения, 27 марта 2021 года
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Тиаго Силва
#Футбол
#ПСЖ
#Эдинсон Кавани