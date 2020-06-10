Бавария
Кубок Германии
Футбол
Байер
Айнтрахт Ф
«Бавария» сыграет с «Байером» в финале Кубка Германии, матч – через три недели
10 июня 2020, 23:40
Полуфинальные матчи прошли за два дня:
- 9 июня «Байер» разгромил 3:0 «Саарбрюккен»;
- 10 июня «Бавария» выиграла 2:1 у «Айнтрахта» (Перишич, Левандовски – Да Коста).
Финал запланирован на 4 июля в Берлине на «Олимпиаштадионе».
«Бавария» в последних десяти турнирах семь раз играла в финалах, из них выигрывала пять.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые