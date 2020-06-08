Бенедикт Хеведес
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#Бенедикт Хеведес #РПЛ #Футбол #коронавирус #Локомотив

Хеведес расторг контракт с «Локомотивом»

08 июня 2020, 19:38

Причина: семейные обстоятельства.

Вторая причина (информация Bild): боязнь пандемии коронавируса.

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