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«Ливерпуль» почтил память жертв «Хиллсборо». Сегодня 30 лет со дня трагедии
15 апреля 2019, 18:10
«Ливерпуль» полным составом приехал на мемориал памяти жертв трагедии «Хиллсборо». Главный тренер Юрген Клопп и капитан Джордан Хендерон возложили венок, вся команда провела минуту молчания.
Официальный твиттер клуба опубликовал видео о том, как это было:
За день до этого «Ливерпуль» выиграл у «Челси» (2:0) в туре АПЛ. Перед началом этого матча также была проведена минута молчания.
- Трагедия «Хиллсборо» произошла 15 апреля 1989 года: тогда на полуфинальном матче между «Ливерпулем» и «Ноттингем Форест» произошла давка на входе из-за наплыва зрителей и неподготовленности системы пропусков.
- В давке погибли 96 человек, а всего ранения получили 766 человек.
- Вокруг разбирательств о причине трагедии произошло много резонансных событий. Одно из них – первая полоса газеты The Sun, которая вышла через четыре дня после случившегося и где утверждалось, что во всем виноваты сами фанаты. Из-за этого в Ливерпуле издание до сих пор находится под негласным бойкотом.
- В 2010-2012 годах причины трагедии расследовала Независимая комиссия. Она установила, что в трагедии виновата халатность полиции Южного Йоркшира.
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