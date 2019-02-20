Антуан Гризманн
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#Антуан Гризманн #Лига чемпионов #Атлетико

Гризманн снова проигнорировал гимн Лиги чемпионов

20 февраля 2019, 23:12

Перед первым матчем 1/8 финала ЛЧ «Атлетико» – «Ювентус» команды выстроились перед центральной трибуной для традиционного прослушивания гимна турнира. Все кроме Антуана Гризманна слушали музыку, тогда как француз развернулся вполоборота и рассматривал трибуны. 

Гризманн стал и главным действующим лицом первой минуты игры, когда бил по воротам, и его нога соприкоснулась с бутсой Блеза Матюиди. Была спровоцирована небольшая потасовка, но судья погасил эмоции, хотя и не назначил пенальти. 

Гризманн игнорирует гимн не в первый раз. В ноябрьском матче Лиги чемпионов он уже отворачивался от камеры во время музыки, чтобы завязать шнурки ребенку. 

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