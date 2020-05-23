Член Зала славы НБА Патрик Юинг заразился коронавирусом

Что мы знаем о карьере Патрика Юинга:

17 лет в НБА, почти все время в составе «Нью-Йорк Никс».

Входит в Зал славы НБА.

Работал ассистентом в четырех клубах. Сейчас – главный тренер университета Джорджтаун.

Юинг пишет о вирусе: «Я хочу поделиться новостями: у меня положительный тест на COVID-19. Это серьезный вирус, его надо так воспринимать. Я призываю всех заботиться о своей безопасности, о себе и своих близких».